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Роберто Манчини: У «Зенита» абсолютно ровная группа, тем она и трудна

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

- Это очень сложная группа, поскольку одна команда выбила «Аякс», другая - «Фенербахче», а третья, «Реал Сосьедад», тоже очень сильна. Это абсолютно ровная группа, тем она и трудна.

- «Зениту» по силам ее пройти? 
- Из четырех команд в плей-офф выйдут две. Какие именно - посмотрим.

- Уже изучили календарь? 
- Знаю, что начинаем на выезде в Скопье с «Вардаром». Это будет очень важный матч.

- Начинать групповой этап выездным матчем - это плюс? 
- Дома или в гостях - для меня одинаково.

- Заключительный матч в группе у «Зенита» тоже на выезде - с «Реалом Сосьедад». С точки зрения погодных условий это, наверное, неплохо? 
- Из-за солнца - да (улыбается), - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, в группе L команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Первый матч «Зенит» проведет 14 сентября против македонцев.

В сезоне-2016/17 петербуржцы заняли первое место в группе с АЗ, «Дандолком» и «Маккаби» (Тель-Авив). Сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала турнира, где по сумме двух матчей уступили «Андерлехту» (3:3 - гв).  

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