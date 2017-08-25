В Саранске состоялась церемония гашения марок к ЧМ-2018
В Саранске прошла торжественная церемония специального гашения марок филателистической программы ЧМ-2018.
В мероприятии приняли участие врио главы Мордовии Владимир Волков и директор Мордовского филиала ФГУП «Почта России» Вячеслав Макейчев. Гостями мероприятия стали активисты Волонтерского центра Оргкомитета «Россия-2018» при Мордовском государственном университете и Центра подготовки городских волонтеров Чемпионата мира, - сообщает Wеlcome2018.
Этот выпуск почтовых марок завершает серию «Стадионы». Заключительными в серии в обращение поступили марки с изображением стадионов ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. В 2017 году запланирован выпуск марочного буклета, в который войдут почтовые марки с изображением всех спортивных арен.