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Марко Хук: Уверен, что я смогу победить Усика

Источник:  iSport.uaКомментарии

Бывший чемпион мира WBO в первом тяжелом весе немец Марко Хук поделился ожиданиями от боя с нынешним обладателем этого пояса украинцем Александром Усиком.

- Я чувствую себя прекрасно и уверен, что выиграю поединок. У меня была трудная подготовка, но я всё делал с удовольствием. Передо мной серьёзная задача, так что я сосредоточен.

Усик - хорошо обученный боксёр, и я не могу дождаться момента, когда выйду с ним на ринг. Фанаты во всём мире знают, что Марко Хук подарит вам хорошее шоу, но я должен быть хорошо подготовлен. Когда я в форме, могу победить любого соперника.

Никогда не нацеливался на быстрый нокаут, я готов на все 12 раундов поединка. Я не хочу давать обещания, но лучше не проморгайте все самое интересное, - цитирует Хука издание iSport.

Напомним, поединок Усик - Хук состоится в Берлине 9 сентября в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

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