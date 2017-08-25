СКА – «Йокерит». Шестеркин в воротах, Зуб в первом звене

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Йокерита».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.

Первое звено: Зуб - Белов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Яковлев - Херсли, Широков - Коскиранта - Калинин;

Третье звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Прохоркин - Барабанов;

Четвертое звено: Рыков, Дергачев - Тихонов - Кетов.

Напомним, матч пройдет 25 августа в Петербурге и начнется в 19:30.