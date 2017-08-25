СКА – «Йокерит». Шестеркин в воротах, Зуб в первом звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Йокерита».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.
Первое звено: Зуб - Белов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Яковлев - Херсли, Широков - Коскиранта - Калинин;
Третье звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Прохоркин - Барабанов;
Четвертое звено: Рыков, Дергачев - Тихонов - Кетов.
Напомним, матч пройдет 25 августа в Петербурге и начнется в 19:30.
Матч
СКА - Йокерит - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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