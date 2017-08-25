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Мацей Рыбус: Вальбуэна говорил мне, что Черчесов очень хороший тренер

Источник:  8news.ruКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь рассказал о том, какие вопросы о России ему задавали во время выступления в «Лионе», а также рассказал о впечатлениях Камиля Гросицкого от совместной работы с Леонидом Слуцком в «Халл Сити».

«Что рассказывал мой бывший партнер по сборной Гросицки про Слуцкого? Камиль жаловался, что с трудом понимает англичан из-за акцента. Но со Слуцким ему легче — говорит, его английский более понятный. Не знаю, останется ли Гросицки в «Халле», но мне он говорил, что Слуцкий — очень хороший тренер, а атмосфера в команде классная. Рассказывал ли он, как Слуцкий пел в банан «Катюшу»? Я сам видел в Интернете! Но это везде так: когда приходишь в команду, нужно встать на стул без кроссовок, рассказать о себе и либо станцевать, либо спеть песню. У меня в «Лионе» было то же самое. Пришлось спеть польскую песню, даже не помню какую. Но получилось не очень.

Что у меня чаще всего спрашивали во Франции о России? Про красивых девушек, про алкоголь — французы думают, что здесь много пьют. Обычные стереотипы, в общем, о Польше так же говорят. Про футбол тоже узнавали — какой здесь уровень чемпионата, клубов. Но об этом еще Вальбуэна рассказывал. Говорил, что ему в России все понравилось, что Черчесов — супертренер», — цитирует Рыбуся 8news.

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