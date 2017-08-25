«Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро (видео)

«Барселона» официально объявила о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.

Дембеле будет играть за «Барселону» под номером 11.

Трансфер игрока обошелся каталонцам в 105 миллионов евро. Усман призван заменить в составе «Барсы» бразильца Неймара, который ранее был продан «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Ранее «Боруссия» отстранила футболиста от тренировок с основным составом. 20-летний форвард прошлом сезоне провел 49 матчей за дортмундцев и забил 10 мячей при 21 голевой передаче.