«Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Барселона» официально объявила о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.
👋 Benvingut @Dembouz!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 августа 2017 г.
👋 ¡Bienvenido Dembélé!
👋 Welcome Dembélé!
👋 Bienvenue Dembélé!
🔵🔴 #BeBarça pic.twitter.com/gTl0YXCEd6
Дембеле будет играть за «Барселону» под номером 11.
The shirt number for @Dembouz is… pic.twitter.com/ShAbkc444o— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 августа 2017 г.
Трансфер игрока обошелся каталонцам в 105 миллионов евро. Усман призван заменить в составе «Барсы» бразильца Неймара, который ранее был продан «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Ранее «Боруссия» отстранила футболиста от тренировок с основным составом. 20-летний форвард прошлом сезоне провел 49 матчей за дортмундцев и забил 10 мячей при 21 голевой передаче.
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