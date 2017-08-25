Форвард «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на два матча (видео)

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча. Об этом информирует официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» –– Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении пресс-службы организации.