Юрий Газинский: Ни один стадион в России не сравнится с ареной «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о домашнем стадионе «быков», который был открыт осенью 2016 года.

«Думаю, по качеству ни один российский стадион не сравнится с ареной «Краснодара». Круто, что новые стадионы появились в стране. И мне кажется, чем больше стадионов появится, тем будет лучше. Мы были практически на всех стадионах — и на «Открытие Арене», и в Казани. Это хорошие арены, но считаю, что по уровню равных «Краснодару» нет.

Сейчас на наш стадион ходит куда больше болельщиков. Мы даже на играх с командами из второй восьмерки стабильно собираем 12-15 тысяч. Не могу сказать, что у меня с болельщиками какие-то супертесные отношения, но я с уважением отношусь к каждому из них. Это те ребята, для кого мы играем в футбол», — сказал Газинский в эфире канала «Футбол c Meizu».