Владимир Хашиг: Шалимов продолжит работать с «Краснодаром» дальше

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что Игорь Шалимов продолжит работать на посту главного тренера команды.

- Вопрос смены тренера не обсуждается. Шалимов продолжит работать дальше. Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл – смени тренера! Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Хотя нам иногда кажется, что от нас хотят многого и сразу. Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола.

Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание – это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришёл из нашей академии. Они, вполне возможно, не будут получать достаточной игровой практики в первой команде, и поэтому с ними должна вестись дополнительная интенсивная работа, - рассказал гендиректор «Краснодара» в интервью пресс-службе команды.

Напомним, что «Краснодар» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы уступил «Црвене Звезде» (1:2). Таким образом, сербский клуб, проигравший в первом матче со счетом 2:3,вышел в групповой этап турнира. Россию в Лиге Европы будут представлять «Локомотив» и «Зенит».