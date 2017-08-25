Сборная Украины сыграет в финале Hearthstone Global Games
Сборная Украины вышла в финал турнира Hearthstone Global Games.
В полуфинале украинцы обыграли Южную Корею со счетом 4:2. В дргуом полуфинале сыграют США и Чехия.
Состав сборной Украины: Артем «DrHippi» Кравец, Николай «NickChipper» Величко, Евгений «Neirea» Шумилин, Александр «Kolento» Мальш.
Финальная стадия Hearthstone Global Games проходит на выставке Gamescom 2017 в Кёльне. Призовой фонд турнира составляет 140 000 долларов.
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