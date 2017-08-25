Конор Макгрегор: Будущее - за кроссоверными поединками. Мой бой с Флойдом - это только начало

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор убежден в том, что звезды UFC будут все чаще встречаться с известными профессиональными боксерами.

- Это только начало кроссоверных поединков. А будет их очень много. Все, что происходит — мир единоборств становится еще более интересным.

Скоро все убедятся, насколько большим событием может стать поединок боксера против бойца ММА. Просто невероятное чувство быть частью этого процесса. Критики всегда были, есть и будут. Их дело - критиковать, наше дело - драться. Сейчас они проявляют неуважение и пренебрежение ко мне. Но где-то в глубине души им нравится происходящее, просто они ещё этого не осознают, - заявил Макгрегор.

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором состоится в в воскресенье, 27 августа в 6:30 по московскому времени.



