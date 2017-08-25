Абденнур достиг соглашения с «Зенитом»
Источник: ASКомментарии
Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в «Зенит».
Как сообщает AS, Абденнур уже достиг соглашения с санкт-петербургским клубом и подпишет контракт на один год.
Отметим, что ранее главный тренер «летучих» мышей Гарсия Тораль сообщил, что о трансфере Абденнура будет объявлено в течении ближайшего времени.
В прошедшем сезоне 22-летний Абденнур провел в составе «Валенсии» 22 матча.
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