Абденнур достиг соглашения с «Зенитом»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает AS, Абденнур уже достиг соглашения с санкт-петербургским клубом и подпишет контракт на один год.

Отметим, что ранее главный тренер «летучих» мышей Гарсия Тораль сообщил, что о трансфере Абденнура будет объявлено в течении ближайшего времени.

В прошедшем сезоне 22-летний Абденнур провел в составе «Валенсии» 22 матча.

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