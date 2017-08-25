Гол Филиппи принес «Магнитке» победу над «Трактором»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» переиграли «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1.
В составе «Магнитки» заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин и Томаш Филиппи. У челябинской команды точный бросок на счету Пола Щехуры.
Матч
Металлург Мг - Трактор - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Щехура (Якуценя), 3:47 (0:1). Мозякин (Коварж), 18:48 (1:1). Филиппи (Эллисон, Мозякин), 58:37 (2:1).
Место и дата
25 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически