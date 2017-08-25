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Гол Филиппи принес «Магнитке» победу над «Трактором»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» переиграли «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1.

В составе «Магнитки» заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин и Томаш Филиппи. У челябинской команды точный бросок на счету Пола Щехуры.

Матч

Металлург Мг - Трактор - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Щехура (Якуценя), 3:47 (0:1). Мозякин (Коварж), 18:48 (1:1). Филиппи (Эллисон, Мозякин), 58:37 (2:1).

Место и дата

25 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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