Гол Филиппи принес «Магнитке» победу над «Трактором»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Илья Воробьев: Благодарен ребятам за первую победу в сезоне

Илья Воробьев: Благодарен ребятам за первую победу в сезоне Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты «Лады» обыграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

«Лада» обыграла «Автомобилист» Хоккеисты «Лады» обыграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.