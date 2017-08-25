Дмитрий Бивол: Мэйвезер вряд ли даст Макгрегору попасть по себе

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- Мэйвезер выходил против бойцов с серьезными ударами, и он не пропускал эти удары. А если пропускал, то удерживал. Мэйвезер не то что выдержит удары Макгрегора, он даже вряд ли даст попасть по себе. Многие эксперты говорят, что Мэйвезер уже не тот, ему 40 лет, он давно не боксировал. Но я не согласен с таким мнением. Надеюсь, что организовали этот бой не просто чтобы собрать деньги, а будет действительно что-то интересное, - передает слова Бивола «Р-Спорт».

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.