Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург2 : 1Трактор
Хоккей  Динамо Москва1 : 5ЦСКА
Футбол  Халл Сити- : -Болтон
Хоккей  СКА1 : 0Йокерит
Футбол  Анжи1 : 0Уфа
Футбол  ПСЖ- : -Сент-Этьен
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Бивол: Мэйвезер вряд ли даст Макгрегору попасть по себе

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- Мэйвезер выходил против бойцов с серьезными ударами, и он не пропускал эти удары. А если пропускал, то удерживал. Мэйвезер не то что выдержит удары Макгрегора, он даже вряд ли даст попасть по себе. Многие эксперты говорят, что Мэйвезер уже не тот, ему 40 лет, он давно не боксировал. Но я не согласен с таким мнением. Надеюсь, что организовали этот бой не просто чтобы собрать деньги, а будет действительно что-то интересное, - передает слова Бивола «Р-Спорт».

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Конор Макгрегор: Будущее – за кроссоверными поединками. Мой бой с Флойдом – это только началоИрландский боец ММА Конор Макгрегор убежден в том, что звезды UFC будут все чаще встречаться с известными профессиональными боксерами.Сергей Харитонов: Я уважаю Макгрегора, но в бою с Мэйвезером шансов у него нетРоссийский боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.Федор Лапин: Бросать парня из ММА в бокс… Можно взять Роналду и попросить сыграть в волейболИзвестный российский тренер Федор Лапин поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.Григорий Дрозд: Мэйвезер будет издеваться над МакгрегоромРоссийский боксер Григорий Дрозд выразил мнение, что Конор Макгрегор не сможет оказаться сопротивления Флойду Мэйвезеру.Билеты на бой Мэйвезер – Макгрегор остаются в продажеНа поединок между боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором по-прежнему остаются билеты.
Бокс
Конор Макгрегор: Будущее – за кроссоверными поединками. Мой бой с Флойдом – это только начало
Футбол
«Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро (видео)
Бокс
Марко Хук: Уверен, что я смогу победить Усика
Футбол
Роберто Манчини: У «Зенита» абсолютно ровная группа, тем она и трудна
все новости
Дмитрий Бивол
Дмитрий Биволвсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости