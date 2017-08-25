Алексей Стрепетов: В «Зените» многовато аргентинцев

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления команды под руководством Роберто Манчини.

- Как оцените трансферы «Зенита»?

- Многовато аргентинских футболистов. Думаю, на пятерых сине-бело-голубые уже остановятся. Хочется видеть наших игроков, впереди чемпионат мира. Хотелось бы видеть больше таких игроков, как Кокорин.

- Это Манчини причина такой игры Кокорина?

- Конечно, тренер. Он определил любимую позицию для Александра. Манчини дал ему свободу действий в атаке. Кокорин находит те позиции, откуда можно забить. Он появляется там, где должен быть нападающий, это мне и нравится. Он находится в том месте, откуда можно забить, - сказал Стрепетов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» после семи туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Александр Кокорин в семи встречах забил шесть мячей.

В летнее трансферное окно петербургский клуб пополнился пятью аргентинцами: в команду пришли защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, а также нападающий Себастьян Дриусси.

Ближайший матч «Зенит» проведет 27 августа в Петербурге против «Ростова». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.