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Сергей Веденеев: В «Зените» обороняются все, чего не было при Виллаш-Боаше и Луческу

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления команды под руководством Роберто Манчини.

- Как вам трансферная политика «Зенита»?
- Есть положительные моменты – произошло омоложение, средний возраст у «Зенита» в прошлом году был очень высокий. Игроки хорошо двигаются, у них выше мотивация, они еще ничего в жизни не добивались. Второй положительный момент – команда не до конца дисциплинированно играет в обороне.

- Это положительный момент?
- Конечно! Обороняются все, этого не было при Виллаш-Боаше и Луческу, там многие игроки позволяли себе всякие вольности. Сейчас видно, что тренер требует от всей команды участвовать в обороне, - сказал Веденеев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» после семи туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Александр Кокорин в семи встречах забил шесть мячей.

В летнее трансферное окно петербургский клуб пополнился пятью аргентинцами: в команду пришли защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер, а также нападающий Себастьян Дриусси.

Ближайший матч «Зенит» проведет 27 августа в Петербурге против «Ростова». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

Голосование: «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар». Как выступит «Зенит» в Лиге Европы?

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