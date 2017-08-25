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Вадим Скрипченко: Хотелось бы, чтобы болельщики «Анжи» были рядом в трудные минуты

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко выразил надежду, что болельщики окажут поддержку клубу.

«Эмоции в команде положительные, поскольку мы надеемся не оборачиваться в прошлое, все негативное оставить позади и с позитивным настроением двигаться вперед.

Наши болельщики, конечно же, заслуживают того, чтобы команда радовала их победами и забитыми голами. Безусловно, мы играем ради них, поэтому будем стремиться к этому. Хотим всегда их радовать, но и в трудные минуты нам бы хотелось, чтобы они были с нами рядом», — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

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