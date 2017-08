Шарапова в первом круге на US Open сыграет с Халеп

В Нью-Йорке прошла жеребьевка женской сетки Открытого чемпионата США по теннису.

Российская теннисистка Мария Шарапова свой первый матч на турнире проведет против второй ракетки мира Симоны Халеп из Румынии.

