«Лада» обыграла «Автомобилист»

Хоккеисты «Лады» обыграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе тольяттинской команды шайбы забросили Картер Эштон, Александр Стрельцов и Станислав Бочаров. У «Автомобилиста» точным броском отличился Кирилл Лямин.

В следующем матче «Лада» 27 августа сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». В тот же день «Автомобилист» в гостях встретится с «Трактором».