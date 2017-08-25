«Лада» обыграла «Автомобилист»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Лады» обыграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
В составе тольяттинской команды шайбы забросили Картер Эштон, Александр Стрельцов и Станислав Бочаров. У «Автомобилиста» точным броском отличился Кирилл Лямин.
В следующем матче «Лада» 27 августа сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». В тот же день «Автомобилист» в гостях встретится с «Трактором».
Матч
Лада - Автомобилист - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
C. Ashton (Валуйский), 20:53 (1:0). Лямин 26:09 (1:1). Стрельцов А. (Бочаров, Геноуэй), 35:44 (2:1). Бочаров 45:57 (3:1).
Место и дата
25 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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