Илья Воробьев: Благодарен ребятам за первую победу в сезоне

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– А легкие игры между нами бывают? «Металлург» – «Трактор» это все время интересно, это всё время борьба на каждом участке поля, все отдают все. Здорово сыграли вратари, обе команды бились. Благодарен ребятам за первую победу в сезоне, - приводит слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».