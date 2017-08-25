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Илья Воробьев: Благодарен ребятам за первую победу в сезоне

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– А легкие игры между нами бывают? «Металлург» – «Трактор» это все время интересно, это всё время борьба на каждом участке поля, все отдают все. Здорово сыграли вратари, обе команды бились. Благодарен ребятам за первую победу в сезоне, - приводит слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».

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