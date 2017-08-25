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Сергей Семак: С сожалением воспринял новость, что новых приобретений «Уфа» делать не будет

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак  прокомментировал слова генерального директора клуба Шамиля Газизова о том, новых футболистов в команде до конца летнего трансферного окна уже не будет.

«С сожалением воспринял слова генерального директора клуба о том, что приобретений больше не будет. Конечно, хотелось бы новичков. Тем более я думаю, что для того, чтобы оставаться на тех позициях, которые мы достигли в прошлом сезоне, обязательно нужно усиление. Соперники усиливаются, и будет непросто.

Мы в любом случае будем сражаться и выкладываться в каждом матче на сто процентов, но качественное усиление было бы нужно, по крайней мере для меня как для тренера. Но ничего плохого в этом нет. Это шанс для тех ребят, которые сейчас есть, проявить себя и доказать, что они готовы к Премьер-Лиге и готовы играть хорошо», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол.

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