Ригони впервые вызван в сборную Аргентины

Сергей Веденеев: В «Зените» обороняются все, чего не было при Виллаш-Боаше и Луческу

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от выступления команды под руководством Роберто Манчини.