Ригони впервые вызван в сборную Аргентины
Источник: Ассоциация футбола АргентиныКомментарии
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони получил вызов в сборную Аргентины.
Ригони заменит полузащитника «Бенфики» Эдуардо Сальвио, который получил травму. Это первое приглашение в национальную команду для игрока.
Отметим, ранее вызов в сборную получил другой хавбэк петербуржцев Леандро Паредес.
Напомним, Аргентина в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 сыграет против Уругвая 31 августа, с Венесуэлой команда Сампаоли встретится 5 сентября.
После 14 туров аргентинцы идут на пятом месте в южноамериканской зоне. В финальный турнир выходит четыре лучших команды, пятая сыграет с представителем Океании.
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