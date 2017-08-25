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Ригони впервые вызван в сборную Аргентины

Источник:  Ассоциация футбола АргентиныКомментарии

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони получил вызов в сборную Аргентины.

Ригони заменит полузащитника «Бенфики» Эдуардо Сальвио, который получил травму. Это первое приглашение в национальную команду для игрока.

Отметим, ранее вызов в сборную получил другой хавбэк петербуржцев Леандро Паредес.

Напомним, Аргентина в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 сыграет против Уругвая 31 августа, с Венесуэлой команда Сампаоли встретится 5 сентября.

После 14 туров аргентинцы идут на пятом месте в южноамериканской зоне. В финальный турнир выходит четыре лучших команды, пятая сыграет с представителем Океании. 

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