Анвар Гатиятулин: Знали, что нас ждет тяжелый матч с «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (1:2).

– Знали, что нас ждет тяжелый матч. Так и получилось – до последних секунд была борьба. Но начало сезона – видно, что есть нервозность. И в этой игре, и в предыдущей. Невынужденные ошибки есть, ненужные удаления. Это не дает играть свою игру. Тем не менее – будем работать, разбирать, и готовиться к следующей игре, - приводит слова наставника челябинцев официальный сайт «Металлурга».