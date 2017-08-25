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Анвар Гатиятулин: Знали, что нас ждет тяжелый матч с «Металлургом»

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (1:2).

– Знали, что нас ждет тяжелый матч. Так и получилось – до последних секунд была борьба. Но начало сезона – видно, что есть нервозность. И в этой игре, и в предыдущей. Невынужденные ошибки есть, ненужные удаления. Это не дает играть свою игру. Тем не менее – будем работать, разбирать, и готовиться к следующей игре, - приводит слова наставника челябинцев официальный сайт «Металлурга».

Матч

Металлург Мг - Трактор - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Щехура (Якуценя), 3:47 (0:1). Мозякин (Коварж), 18:48 (1:1). Филиппи (Эллисон, Мозякин), 58:37 (2:1).

Место и дата

25 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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