Омеруо подписал новый контракт с «Челси» и перешел в аренду в «Касимпаша»

Защитник лондонского «Челси» Кеннет Омеруо подписал новый контракт с командой до 2020 года. Об этом информирует официальный сайт английского клуба.

Как сообщается, сразу после подписания нового соглашения Омеруо был отдан в аренду в турецкую команду «Касимпаша» до конца сезона 2017/18.

Доюавим, что 23-летний нигерийский футболист уже выступал за «Касымпашу» в сезоне-2015/16, за который сыграл в 26 матчах. Прошлый же сезон защитник провел в другом турецком клубе - «Аланьяспор».