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Эвертон Фелипе может перейти в «Спартак» на следующей неделе

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Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе может стать игроком «Спартака» в ближайшее время.

Как сообщает Radio Jornal, официальное объявление о трансфере состоится на следующей неделе. Сумма трансфера оценивается в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что Спорт Ресифи» принадлежат 80% прав на хавбека, а агенту Маринеу Барросу — остальные 20%. Ожидается, что Эвертон подпишет со «Спартаком» соглашение на пять лет.

В текущем чемпионате Бразилии Эвертон провел 17 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

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