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«Локомотив» разгромил дома «Слован»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Локомотива» на своей площадке переиграли «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами у ярославцев отметились Владислав Картаев, Егор Коршков, Дмитрий Лугин и Петри Контиола, оформивший в этой встрече дубль. У «Слована» точным броском отличился Павол Скалицки.

В следующем матче «Локомотив» 27 августа на своей площадке примет «Йокерит». В тот же день «Слован» сыграет в гостях с московским «Динамо».

Матч

Локомотив - Слован - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль, Тальбо), 2:36 (1:0). Скалицки (T. Taimi, Бухтеле), 5:28 (1:1). Картаев (Мосалёв, Ильенко), 16:02 (2:1). Контиола (Крунвалль, Накладал), 16:12 (3:1). Коршков (Коледов, Полунин), 33:34 (4:1). Лугин (Апальков), 45:14 (5:1).

Место и дата

25 августа 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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