«Локомотив» разгромил дома «Слован»

Хоккеисты «Локомотива» на своей площадке переиграли «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами у ярославцев отметились Владислав Картаев, Егор Коршков, Дмитрий Лугин и Петри Контиола, оформивший в этой встрече дубль. У «Слована» точным броском отличился Павол Скалицки.

В следующем матче «Локомотив» 27 августа на своей площадке примет «Йокерит». В тот же день «Слован» сыграет в гостях с московским «Динамо».