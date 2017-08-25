СКА всухую обыграл «Йокерит», Ковальчук забил в третьем матче подряд

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0.

Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.

Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.

Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».

СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию