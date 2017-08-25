СКА всухую обыграл «Йокерит», Ковальчук забил в третьем матче подряд
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0.
Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.
Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.
Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».
СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию
Матч
СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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