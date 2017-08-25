Олег Знарок: Войнов и Зубарев близки к возвращению в основной состав
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).
- СКА немножко провалил второй период, проиграли по броскам, по вбрасываниями. С «Йокеритом» всегда тяжело, в прошлом сезоне мы вообще проиграли им все матчи. Хорошо, что мы прибавили в третьем периоде и довели матч до конца.
Мы видели, как играет этот мальчик [Эли Толванен]. Готовились к большинству, чтобы закрыть его.
- Когда вернутся в состав Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев?
- Они на выезд не полетят, но в целом они близки к возвращению в основной состав, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.
Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.
Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».
Матч
СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция