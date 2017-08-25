Олег Знарок: Войнов и Зубарев близки к возвращению в основной состав

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).

- СКА немножко провалил второй период, проиграли по броскам, по вбрасываниями. С «Йокеритом» всегда тяжело, в прошлом сезоне мы вообще проиграли им все матчи. Хорошо, что мы прибавили в третьем периоде и довели матч до конца.

Мы видели, как играет этот мальчик [Эли Толванен]. Готовились к большинству, чтобы закрыть его.

- Когда вернутся в состав Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев?

- Они на выезд не полетят, но в целом они близки к возвращению в основной состав, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.

Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.

Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».