«Анжи» дома переиграл «Уфу»
Футболисты «Анжи» на своем поле взяли верх над «Уфой» в матче восьмого тура чемпионата России со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 18-й минуте забил аргентинский нападающий «Анжи» Хуан Лескано.
После этой игры «Анжи» набрал шесть очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», имея в активе десять очков, занимает седьмое место.
В следующем туре «Анжи» 10 сентября в гостях сыграет с «Тосно». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Краснодар».
Матч
Голы
Лескано 18 (1:0).
Состав
Анжи: Будаков, Армаш, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Брызгалов, Афонин, Данченко (Хубулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Лескано, Долгов (Базелюк, 68)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Пауревич, Игбун, Ванек (Кротов, 75), Засеев, Стоцкий, Фатай (Сысуев, 63)
Предупреждения:
Маркелов, 51; Лескано, 90 - Йокич, 45; Сысуев, 69
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция