«Анжи» дома переиграл «Уфу»

Футболисты «Анжи» на своем поле взяли верх над «Уфой» в матче восьмого тура чемпионата России со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 18-й минуте забил аргентинский нападающий «Анжи» Хуан Лескано.

После этой игры «Анжи» набрал шесть очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», имея в активе десять очков, занимает седьмое место.

В следующем туре «Анжи» 10 сентября в гостях сыграет с «Тосно». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Краснодар».