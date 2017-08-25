Артем Зуб: Знали, что Толванен классно бросает в большинстве

Защитник СКА Артем Зуб в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).

- Какая победа дает больше: 7:1 над «Слованом» или 2:0 над «Йокеритом»?

- Каждая победа важна, в каждой берем что-то полезное для себя. Второй период в игре с «Йокеритом» мы провалили. Хорошо, что собрались и удачно доиграли третий период.

- Что все-таки случилось во втором? Вы проиграли по броскам 5:20.

- Думаю, мы начали играть не очень аккуратно. Переигрывали смены, теряли ненужные шайбы.

- В прошлом матче Эли Толванен забил три шайбы в ворота минского «Динамо». Готовились к нему особенно?

- Смотрели видео и знали, что он классно бросает в большинстве. Но в этой встрече он играл почти постоянно без шайбы, - сказал Зуб корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.

Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.

Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».