Виктор Тихонов: Ковальчук делает свою работу, к Олимпиаде точно готов
Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).
- Тяжелый матч был. По началу немногое получалось и у нас, и у них. Мы хорошо забили свою одну шайбу. Второй период нам, конечно, не особо удался. Немного начали переигрывать смены. Чуть дисциплина хромала. Надо было меньше потерь делать, шайбу переводить к сопернику в зону. А мы много теряли, играли у нас. Надо и Шестеркина отметить: он здорово играл, команду тащил. Он у нас большой молодец.
- Ковальчук забивает и забивает. Уже готов на Олимпиаду ехать?
- Все знают, что Илюха - дай ему чуть места - бросит и забьет. Очень хорошо, что у нас есть такой игрок в команде. Всегда можно на него положиться, чтобы он забил. Он делает свою работу, и к Олимпиаде точно готов, - приводит слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»
СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.
Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.
Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».
Матч
СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция