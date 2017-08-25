Виктор Тихонов: Ковальчук делает свою работу, к Олимпиаде точно готов

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).

- Тяжелый матч был. По началу немногое получалось и у нас, и у них. Мы хорошо забили свою одну шайбу. Второй период нам, конечно, не особо удался. Немного начали переигрывать смены. Чуть дисциплина хромала. Надо было меньше потерь делать, шайбу переводить к сопернику в зону. А мы много теряли, играли у нас. Надо и Шестеркина отметить: он здорово играл, команду тащил. Он у нас большой молодец.

- Ковальчук забивает и забивает. Уже готов на Олимпиаду ехать?

- Все знают, что Илюха - дай ему чуть места - бросит и забьет. Очень хорошо, что у нас есть такой игрок в команде. Всегда можно на него положиться, чтобы он забил. Он делает свою работу, и к Олимпиаде точно готов, - приводит слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.

Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.

Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».