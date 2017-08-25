Игорь Гамула: У вратаря глаза должны отдыхать, а он постоянно в гаджете

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил мнение, что порой новые гаджеты очень мешают футболистам.



«Не считаю себя ветераном, я всегда говорил и своим футболистам, и вообще любой команде, что не считаю свой возраст, не смотрю на него, стараюсь быть таким же молодым, не отставать от них, от их гаджетов, от их проблем, и старался всегда вникать и жить по другой стезе, не по старческой, успею по старческой пожить, хочу быть еще молодым.

Вот эти гаджеты. Ну, в Ростове, может быть, и не так, я недавно был в Ростове. Но в Москве, если поехать в метро, ну все, все уткнулись и смотрят исключительно в телефон. Я даже ругался всегда на футболистов, потому что, даже вылетая, бывали такие случаи, что мы вылетали в пять утра и в половине шестого надо в аэропорт. Приезжаем, и я смотрю — они полусонные, но все равно с телефоном. И я говорю: смотрите, колонны не посбивайте, а то завтра играть будет некому, головой ударишься вместе с этим телефоном.



Были такие моменты: вот вратарь, который должен мяч ловить, глаза у него должны отдыхать, а он все время в телефоне. Я говорю: может, ты в ворота встанешь с телефоном? Все должно быть в пределах разумного. Конечно, особенно для футболистов, как бы там ни было, работа такая тяжелая, сложная, и нужно всегда быть готовым в психологическом и физическом плане, стараться меньше отвлекаться на какие-то моменты, особенно в тренировочном процессе. А когда человек все время думает, невесты у него всё время какие-то, какие-то любовные интриги, и он заморачивается, потом смотришь на него, а он в другой стезе находится», — приводит слова Гамулы «Спорт FM».