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ЦСКА разгромил московское «Динамо», забросив шесть шайб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты ЦСКА разгромили московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

Заброшенными шайбами у ЦСКА отметились Мэт Робинсон, Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко и Константин Окулов. У «Динамо» единственная шайба на счету Андрея Кутейкина.

В следующем матче «Динамо» 27 августа сыграет против «Слована». В тот же день  ЦСКА в гостях встретится с минским «Динамо».

Матч

Динамо - ЦСКА - 1:6 (0:0, 1:5, 0:1)

Голы:

Робинсон (Киселевич, Окулов), 22:39 (0:1). Бурдасов (Марченко, Петров), 23:08 (0:2). Григоренко (Любимов), 24:26 (0:3). Кутейкин (Вишневский, Брюквин), 26:33 (1:3 - бол.). Светлаков (Марченко, Окулов), 31:34 (1:4). Кузьменко (Робинсон, Окулов), 36:07 (1:5). Окулов (Бурдасов, Капризов), 59:25 (1:6).

Место и дата

25 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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