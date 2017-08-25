Игорь Шестеркин: Благодарен ребятам, что ловили на себя очень много бросков
Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).
- Рядовой матч, ребята молодцы, выложились, ловили на себя очень много бросков. За это я им очень сильно благодарен.
- В предсезонке громили «Йокерит». Сейчас это другая команда?
- Предсезонка – это предсезонка. Там все еще были под нагрузкой, сейчас из под нагрузки вышли. В принципе, мы – две равные команды, просто нам сегодня повезло больше.
- Вы дважды были у фан-сектора, когда забрасывал СКА. Пугались выстрелов пушки?
- А это пушка была (улыбается)?
- Вы настолько были увлечены игрой?
- Я весь в игре, - приводит слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.
Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.
Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».
Матч
СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция