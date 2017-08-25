Игорь Шестеркин: Благодарен ребятам, что ловили на себя очень много бросков

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).

- Рядовой матч, ребята молодцы, выложились, ловили на себя очень много бросков. За это я им очень сильно благодарен.

- В предсезонке громили «Йокерит». Сейчас это другая команда?

- Предсезонка – это предсезонка. Там все еще были под нагрузкой, сейчас из под нагрузки вышли. В принципе, мы – две равные команды, просто нам сегодня повезло больше.

- Вы дважды были у фан-сектора, когда забрасывал СКА. Пугались выстрелов пушки?

- А это пушка была (улыбается)?

- Вы настолько были увлечены игрой?

- Я весь в игре, - приводит слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.

Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.

Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».