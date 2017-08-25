Сергей Калинин: Поначалу было много сумбура в звене, но Знарок сказал успокоиться

Нападающий СКА Сергей Калинин поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (2:0).

- Во втором периоде немного упустили инициативу, мало забили, дали «Йокериту» бросать по воротам, были какие-то потери. В третьем хорошо перестроили игру, шайбы на себя принимали, старались бросать по воротам, нагружать вратаря.



- В вашем звене как себя чувствовали?

- Поначалу было много сумбура, но тренер сказал, что надо успокоиться, играть в свою игру. В те моменты, когда мы выходили на лед, мы создавали много моментов. Ну, Широков забил – нормально (смеется), - приводит слова Калинина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.

Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.

Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».