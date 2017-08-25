Сергей Семак: Первый тайм «Уфа» провела откровенно плохо

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал минимальное поражение от «Анжи» в восьмом туре РФПЛ.

«Тяжелый матч, других не бывает. Первый тайм играли откровенно плохо, не получалось в атаке, грубейшие ошибки в обороне допускали. Второй тайм, конечно, сложнее проводить, проигрывая по счету, исправлять, созидать. Тем более качество поля плохое. Конечно, разрушать по такому полю легче.

Смогли создать в концовке несколько моментов, но не смогли забить. Пропущенный гол не смотрел, так что сомнений по нему нет», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».