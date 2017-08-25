Сергей Семак: Первый тайм «Уфа» провела откровенно плохо
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал минимальное поражение от «Анжи» в восьмом туре РФПЛ.
«Тяжелый матч, других не бывает. Первый тайм играли откровенно плохо, не получалось в атаке, грубейшие ошибки в обороне допускали. Второй тайм, конечно, сложнее проводить, проигрывая по счету, исправлять, созидать. Тем более качество поля плохое. Конечно, разрушать по такому полю легче.
Смогли создать в концовке несколько моментов, но не смогли забить. Пропущенный гол не смотрел, так что сомнений по нему нет», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч
Голы
Лескано 18 (1:0).
Состав
Анжи: Будаков, Армаш, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Брызгалов, Афонин, Данченко (Хубулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Лескано, Долгов (Базелюк, 68)
Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Пауревич, Игбун, Ванек (Кротов, 75), Засеев, Стоцкий, Фатай (Сысуев, 63)
Предупреждения:
Маркелов, 51; Лескано, 90 - Йокич, 45; Сысуев, 69
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция