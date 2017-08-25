«ПСЖ» на своем поле переиграл «Сент-Этьен»

Футболисты «ПСЖ» на своем поле переиграли «Сент-Этьен» в матче четвертого тура чемпионата Франции со счетом 3:0.

Первый мяч в составе парижан провел с пенальти Эдисон Кавани, затем во втором тайме удвоил преимущество Тьяго Мотта. Третий мяч в самой концовке встречи вновь провел Кавани.

После этой игры «ПСЖ» набрал двенадцать очков и укрепился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен», имея в активе девять очков, занимает третье место.

В следующем туре «ПСЖ» 9 сентября в гостях сыграет с «Метцем». В тот же день «Сент-Этьен» на своем поле примет «Анже».