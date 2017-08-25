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«ПСЖ» на своем поле переиграл «Сент-Этьен»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «ПСЖ» на своем поле переиграли «Сент-Этьен» в матче четвертого тура чемпионата Франции со счетом 3:0.

Первый мяч в составе парижан провел с пенальти Эдисон Кавани, затем во втором тайме удвоил преимущество Тьяго Мотта. Третий мяч в самой концовке встречи вновь провел Кавани.

После этой игры «ПСЖ» набрал двенадцать очков и укрепился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен», имея в активе девять очков, занимает третье место.

В следующем туре «ПСЖ» 9 сентября в гостях сыграет с «Метцем». В тот же день «Сент-Этьен» на своем поле примет «Анже».

Матч

ПСЖ - Сент-Этьен - 3:0 (1:0)

Голы

Кавани 19 (1:0). Мотта 51 (2:0). Кавани 90 (3:0).

Состав

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 80), Маркиньос, Менье, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Мотта, Ди Мария (Дракслер, 83), Рабьо, Неймар, Кавани

Сент-Этьен: Руффье, Ронаэль, Перрен, Силва (Лакруа, 72), Теофил-Катерин, Джанко С., Майга (Пайо, 66), Сельнес, Дабо, Бамба, Амума (Таннане, 78)

Предупреждения:

Менье, 39; Кимпембе, 45 - Джанко С., 19; Теофил-Катерин, 50; Таннане, 88

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

25 августа 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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