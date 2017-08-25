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Юкка Ялонен: Сложно ожидать, чтобы Толванен блистал в каждом матче

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).

- Была достаточно жесткая борьба, но мы провели хороший матч. В первом периоде мы многовато удалялись. У нас были возможности сравнять счет, СКА был лучше нас в нестандартных положениях, поэтому победа и ушла к ним. Новое правило 6 игроков смутило нас, будем разбираться.

- Эли Толванен проявил себя ярко в первой игре. Журналисты поспешили объявить его звездой или он действительно потенциально очень силен? 
- Эли – очень молодой игрок. Сложно ожидать, чтобы он блистал в каждом матче. Мы ведь играли против команды, которая не уступает по уровню командам НХЛ.

- Когда впервые сыграет за «Йокерит» Кари Рамо?
- В ближайшее время. Но точнее пока сказать не могу, - приводит слова Ялонена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».  

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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.

Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.

Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо». 

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