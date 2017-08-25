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Вадим Скрипченко: «Анжи» одержал заслуженную победу

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» в восьмом туре РФПЛ.

«Тяжелая победа, но тем она и ценнее. Мы ее заслужили по игре, самоотдаче, терпению. Благодарен команде за настрой на игру. Конечно, после предыдущего тура, когда мы были в таком состоянии, тренерам было тяжело найти слова, чтобы ребята на эту игру настроились. Но тем и приятнее эта победа, что на поле оказались действительно мужики. Каждый, кто вышел на поле, в том числе на замену, и те, кто, к сожалению, не вышел. Сегодня был единый коллектив, поэтому заслуженная победа. В этих случаях отдельных игроков не стоит выделять. Лучшей была команда, поскольку все отработали, как положено, в каждый отрезок, проведенный на поле.

Как проведем паузу на международные матчи? После этой победы нельзя говорить, что у нас не осталось каких-то недостатков. Конечно, нам предстоит проделать огромную работу. Эта пауза как нельзя кстати, чтобы поработать, вернуть кондиции, восстановить ребят, которые несли основную нагрузку, и уже с оптимизмом смотреть в будущее», — заявил Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

Матч

Анжи - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Лескано 18 (1:0).

Состав

Анжи: Будаков, Армаш, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Брызгалов, Афонин, Данченко (Хубулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Лескано, Долгов (Базелюк, 68)

Уфа: Беленов, Живоглядов, Аликин, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Пауревич, Игбун, Ванек (Кротов, 75), Засеев, Стоцкий, Фатай (Сысуев, 63)

Предупреждения:

Маркелов, 51; Лескано, 90 - Йокич, 45; Сысуев, 69

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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