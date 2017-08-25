Эли Толванен: Не чувствую никакого давления после своего хет-трика
Нападающий «Йокерита» Эли Толванен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).
- Можете назвать СКА самым серьезным соперником за всю вашу карьеру?
- Да, так можно сказать. В их команде собраны хорошие игроки, обладающие опытом игры в НХЛ. В прошлом году они стали чемпионами, так что СКА силен.
- Что сегодня не получилось у «Йокерита»?
- Мы провели хороший матч. Защита неплохо действовала, но нахватали много удалений, и СКА дважды реализовал большинство. Это был большой удар.
- После хет-трика в Минске вы стали самым обсуждаемым игроком в российском хоккее - если не в европейском. Вы это ощущаете?
- Это была лишь одна игра. Она получилась отличной и для меня, и для команды. Я не чувствую никакого давления, - сказал Толванен корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 2:0. Шайбы на свой счет записали Илья Ковальчук и Сергей Широков.
Петербуржцы в трех матчах одержали три победы. Финская команда провела две игры и имеет в своем активе три очка.
Следующий матч СКА проведет 27 августа в Петербурге против «Витязя». «Йокерит» через два дня встретится с московским «Динамо».
Матч
СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция