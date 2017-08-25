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«Витязь» одержал гостевую победу над минским «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Витязя» в гостях переиграли минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Алексей Семенов.

Добавим, что голкипер подмосковной команды Игорь Сапрыкин сыграл «на ноль», отразив все 36 бросков соперника.

В следующем матче «Витязь» 27 августа сыграет в гостях со СКА. В тот же день «Динамо» на своем льду примет ЦСКА.

Матч

Динамо Мн - Витязь - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Голы:

Семёнов (Афиногенов, Головков), 11:01 (0:1).

Место и дата

25 августа 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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