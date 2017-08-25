«Витязь» одержал гостевую победу над минским «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Витязя» в гостях переиграли минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.
Единственную шайбу в этой встрече забросил Алексей Семенов.
Добавим, что голкипер подмосковной команды Игорь Сапрыкин сыграл «на ноль», отразив все 36 бросков соперника.
В следующем матче «Витязь» 27 августа сыграет в гостях со СКА. В тот же день «Динамо» на своем льду примет ЦСКА.
Матч
Динамо Мн - Витязь - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Семёнов (Афиногенов, Головков), 11:01 (0:1).
Место и дата
25 августа 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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