Алексей Герасименко: Манчини дает понять Дзюбе, что он ему не нужен

Бывший футболист сборной России и киевского «Динамо» Алексей Герасименко прокомментировал победу «Зенита» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Ожидали, что «Зениту» будет так тяжело?

– Нет, думал трешку дадут спокойненько, - цитирует Герасименко Rusfootball.Info - Я еще месяц назад говорил, что все игры надо проводить на таком уровне агрессии, как сегодня. Думал, что «Зениту» будет легче, что спокойно пройдут.

– Что скажете по Кокорину?

– Выглядит очень прилично, заряжен. Хочет себе доказать, что готов играть на серьезном уровне, что не зря его позиционировали как суперфорварда.



– Это достижение прежде всего самого Кокорина или Манчини?

– Самого Кокорина. Естественно, Манчини многое ему дал. Может в индивидуальной беседе, тренировочном процессе.



– В этой ситуации Манчини сможет подобрать ключи к Дзюбе?

– Думаю, Дзюбе надо искать другую команду. Манчини дал ему понять своими действиями, что он команде не нужен. Хорош Полоз. Не понимаю, почему ему мало времени дают – футболист качественный, быстрый.