Алексей Герасименко: Манчини дает понять Дзюбе, что он ему не нужен
Бывший футболист сборной России и киевского «Динамо» Алексей Герасименко прокомментировал победу «Зенита» во втором матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
– Ожидали, что «Зениту» будет так тяжело?
– Нет, думал трешку дадут спокойненько, - цитирует Герасименко Rusfootball.Info - Я еще месяц назад говорил, что все игры надо проводить на таком уровне агрессии, как сегодня. Думал, что «Зениту» будет легче, что спокойно пройдут.
– Что скажете по Кокорину?
– Выглядит очень прилично, заряжен. Хочет себе доказать, что готов играть на серьезном уровне, что не зря его позиционировали как суперфорварда.
– Это достижение прежде всего самого Кокорина или Манчини?
– Самого Кокорина. Естественно, Манчини многое ему дал. Может в индивидуальной беседе, тренировочном процессе.
– В этой ситуации Манчини сможет подобрать ключи к Дзюбе?
– Думаю, Дзюбе надо искать другую команду. Манчини дал ему понять своими действиями, что он команде не нужен. Хорош Полоз. Не понимаю, почему ему мало времени дают – футболист качественный, быстрый.
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция