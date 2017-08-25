Вадим Скрипченко: «Анжи» нужно усиленно поработать на трансферном рынке

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко дал комментарий по итогам матча с «Уфой» (1:0)

- Прежде всего, я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня поддержать команду в такой непростой момент, они болеют и переживают за команду и это приятно. Так как нам не просто было переключиться с негативного момента, которой случился командой. Сегодня болели искренне и от души и ребята это чувствовали. В первую очередь победа я считаю, нами заслужена. Сегодня ни одно звено из нашего коллектива не выпало. Это касается всех ребят и тех, кто вышел в основном составе и те кто вышел на замену и тех кто по каким то причинам не вышел на поле. Ну и все те люди, которые помогают нам, хорошо подготовится к игре, их роль тоже не маловажно. Что касается игры то понятно что «Уфа» на протяжении долгого времени, играет в одной тактической расстановке и в целом, направления игры нам было известны. Вопрос состоял в том, как нам с этим справиться. У «Рубина» и «Уфы» очень схожие направления игры, но уровень исполнения в «Рубине» повыше. Поэтому мы были готовы ко всему тому, что «Уфа» нам преподнесла сегодня на футбольном поле.

Что касается нас, то наше место в турнирной таблице нас гнало вперед играть на победу. Я считаю, что мы сегодня качественно справились. Хорошо переходили из обороны в атаку. Организация игры в защите. Очень здорово выглядела вся команда. Вратарь и два центральных защитника весь верх сняли. Победа заслужена, благодарен всем парням за самоотдачу.

Хотелось бы проявить сдержанный оптимизм типа у нас все хорошо, победа и положительные эмоции перед перерывом. Нам нужно еще усиленно поработать и в тренировочном и на трансферном рынке, чтобы усилить команду и решать определенные задачи, которые ставит перед нами руководство.

- Как вам Мусалов в роли капитана?

- Я считаю что Магомед, уверенный в себе спортсмен-профессионал. За это время, которое мы вместе работаем, у нас было пару бесед, я почувствовал, что это футболист, уверенный в себе. Вот такие лидеры такие люди нам нужны не только на футбольном поле, но и в быту. Поэтому Магомед Мусалов вышел сегодня на поле с капитанской повязкой.

- Многие игроки, которых мы привыкли видеть в «обойме» сегодня остались в запасе, это связано с физическим состоянием или чем-то другим?

- Нет, это не связано с физическим состоянием. Я считаю, что предыдущая игра дала хорошую пищу для размышления. После любого поражения есть анализ работа над ошибками мы все понимали, что нам надо, что о изменить. Нужно найти какие то пути решения, для того чтобы в домашней игре усилить нашу атаку но и организацию в обороне выстроить таким образом чтобы добиться результата. Предыдущий матч был неудачный, поэтому и пришлось искать пути выхода.