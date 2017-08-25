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«Реал Сосьедад» крупно переиграл «Вильярреал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Реал Сосьедад» переиграл «Вильярреал» в матче второго тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

Забитыми голами у победителей отличились Виллиан Жозе да Силва, Хаби Прието и Хуанми.

В следующем туре «Реал Сосьедад» 10 сентября сыграет в гостях с «Депортиво».

Напомним, что в рамках Лиги Европы испанский клуб встретится с «Зенитом» на выезде 28 сентября, а 7 декабря - дома.

Матч

Реал Сосьедад - Вильярреал - 3:0 (3:0)

Голы

Виллиан 25 (1:0). Прието 34 (2:0). Хуанми 45 (3:0).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Родригес, Прието, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Навас (Агирретче, 82), Одриосола, Виллиан (Каналес, 74), Хуанми (Вела, 66)

Вильярреал: Фернандес (Барбоса, 46), Семеду, Коста, Гонсалес А., Тригерос (Сансоне, 80), Н'Диай, Эрнандес, Форнальс, Кастильехо, Бакка (Унал, 70), Бакамбу

Предупреждения:

Элустондо, 17; Виллиан, 39 - Коста, 3; Тригерос, 68

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

25 августа 21:15, Аноэта, Онлайн-трансляция

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