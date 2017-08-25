«Реал Сосьедад» крупно переиграл «Вильярреал»
«Реал Сосьедад» переиграл «Вильярреал» в матче второго тура чемпионата Испании со счетом 3:0.
Забитыми голами у победителей отличились Виллиан Жозе да Силва, Хаби Прието и Хуанми.
В следующем туре «Реал Сосьедад» 10 сентября сыграет в гостях с «Депортиво».
Напомним, что в рамках Лиги Европы испанский клуб встретится с «Зенитом» на выезде 28 сентября, а 7 декабря - дома.
Матч
Реал Сосьедад - Вильярреал - 3:0 (3:0)
Голы
Виллиан 25 (1:0). Прието 34 (2:0). Хуанми 45 (3:0).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Родригес, Прието, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Навас (Агирретче, 82), Одриосола, Виллиан (Каналес, 74), Хуанми (Вела, 66)
Вильярреал: Фернандес (Барбоса, 46), Семеду, Коста, Гонсалес А., Тригерос (Сансоне, 80), Н'Диай, Эрнандес, Форнальс, Кастильехо, Бакка (Унал, 70), Бакамбу
Предупреждения:
Элустондо, 17; Виллиан, 39 - Коста, 3; Тригерос, 68
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
25 августа 21:15, Аноэта, Онлайн-трансляция