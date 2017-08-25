«Реал Сосьедад» крупно переиграл «Вильярреал»

«Реал Сосьедад» переиграл «Вильярреал» в матче второго тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

Забитыми голами у победителей отличились Виллиан Жозе да Силва, Хаби Прието и Хуанми.

В следующем туре «Реал Сосьедад» 10 сентября сыграет в гостях с «Депортиво».

Напомним, что в рамках Лиги Европы испанский клуб встретится с «Зенитом» на выезде 28 сентября, а 7 декабря - дома.