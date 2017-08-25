«Халл Сити» разгромил «Болтон», забив четыре безответных мяча
Футболисты «Халл Сити» переиграли «Болтон» в матче пятого тура чемпионшипа со счетом 4:0.
Забитыми голами у победителей отличились Адама Диоманде, Камил Гросицки и Джаррод Боуэн, оформивший дубль в этой встрече.
После этой игры «Халл Сити» набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. «Болтон», имея в активе два очка, занимает 23 место.
В следующем туре 8 сентября подопечные Слуцкого в гостях сыграют с «Дерби Каунти».
Матч
Халл Сити - Болтон - 4:0 (3:0)
Голы
Диоманде 13 (1:0). Боуэн 19 (2:0). Гросицки 29 (3:0). Боуэн 89 (4:0).
Состав
Халл Сити: МакГрегор, Эктор, Кларк (Кингсли, 77), Доусон, Мазух, Айна, Гросицки (Уэйр, 86), Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Боуэн, Диоманде
Болтон: Ховард, Биверс, Бурк, Тэйлор Э., Дерви, Мораиш, Бакли (Оседе, 46), Каллен (Ле Фондр, 59), Карачан (Прэтли, 15), Мадин, Армстронг
Предупреждения:
Мейлер, 11 - Каллен, 50; Оседе, 74
Место и дата
25 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция