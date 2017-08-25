«Халл Сити» разгромил «Болтон», забив четыре безответных мяча

Футболисты «Халл Сити» переиграли «Болтон» в матче пятого тура чемпионшипа со счетом 4:0.

Забитыми голами у победителей отличились Адама Диоманде, Камил Гросицки и Джаррод Боуэн, оформивший дубль в этой встрече.

После этой игры «Халл Сити» набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. «Болтон», имея в активе два очка, занимает 23 место.

В следующем туре 8 сентября подопечные Слуцкого в гостях сыграют с «Дерби Каунти».