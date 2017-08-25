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«Халл Сити» разгромил «Болтон», забив четыре безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Халл Сити» переиграли «Болтон» в матче пятого тура чемпионшипа со счетом 4:0.

Забитыми голами у победителей отличились Адама Диоманде, Камил Гросицки и Джаррод Боуэн, оформивший дубль в этой встрече.

После этой игры «Халл Сити» набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. «Болтон», имея в активе два очка, занимает 23 место.

В следующем туре 8 сентября подопечные Слуцкого в гостях сыграют с «Дерби Каунти».

Матч

Халл Сити - Болтон - 4:0 (3:0)

Голы

Диоманде 13 (1:0). Боуэн 19 (2:0). Гросицки 29 (3:0). Боуэн 89 (4:0).

Состав

Халл Сити: МакГрегор, Эктор, Кларк (Кингсли, 77), Доусон, Мазух, Айна, Гросицки (Уэйр, 86), Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Боуэн, Диоманде

Болтон: Ховард, Биверс, Бурк, Тэйлор Э., Дерви, Мораиш, Бакли (Оседе, 46), Каллен (Ле Фондр, 59), Карачан (Прэтли, 15), Мадин, Армстронг

Предупреждения:

Мейлер, 11 - Каллен, 50; Оседе, 74

Место и дата

25 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция

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