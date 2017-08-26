Сергей Семак: Качество газона мешало играть в позиционный футбол
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (1:0).
- Очень плохой первый тайм в исполнении нашей
команды. Грубейшие ошибки, одна из которых привела к пропущенному мячу. Во
втором тайме отыгрываться было сложно, старались и в конце матча создали
голевые моменты у ворот соперника, но, к сожалению, не смогли забить. Сложно
было перестроиться в позиционных атаках. К тому же плохое качество газона
сильно мешало играть в позиционный футбол. Во втором тайме старались ребята,
молодцы, но вот первый тайм нельзя занести себе в актив.
- Насколько замены, произведенные во
втором тайме, внесли изменения в нападении вашей команды?
- Пытались как-то перестроить игру и тем самым обострить ситуацию у ворот соперника. Выпустили для усиления нападения Абдулавова, затем Сысуева и чуть позже Кротова. Да удалось создать несколько опасных моментов, но голов из этого извлечь не удалось.