Сергей Семак: Качество газона мешало играть в позиционный футбол

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (1:0).

- Очень плохой первый тайм в исполнении нашей команды. Грубейшие ошибки, одна из которых привела к пропущенному мячу. Во втором тайме отыгрываться было сложно, старались и в конце матча создали голевые моменты у ворот соперника, но, к сожалению, не смогли забить. Сложно было перестроиться в позиционных атаках. К тому же плохое качество газона сильно мешало играть в позиционный футбол. Во втором тайме старались ребята, молодцы, но вот первый тайм нельзя занести себе в актив.



- Насколько замены, произведенные во втором тайме, внесли изменения в нападении вашей команды?

- Пытались как-то перестроить игру и тем самым обострить ситуацию у ворот соперника. Выпустили для усиления нападения Абдулавова, затем Сысуева и чуть позже Кротова. Да удалось создать несколько опасных моментов, но голов из этого извлечь не удалось.