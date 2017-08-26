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Владимир Крикунов: Мы очень слабо сыграли в нападении

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Лады» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы очень слабо сыграли в нападении - практически не создали никаких особенных моментов. Наверное, мешало и то, что площадка маленькая, непривычная. Хотя ребятам говорили, что все надо делать быстрее - быстрее думать, быстрее принимать решения. Плюс еще и нападающим противника сделали пару подарков, после которых нам забили.

– Не было ли недонастроя на «Ладу» после победы в Магнитогорске?
– Нет, не думаю. Мы после игры сразу предупредили ребят, чтобы они думали о следующей игре, так как это был первый в сезоне матч, и так сложилось, что мы его выиграли. Но чемпионат только начинается, первые игры - еще все возможно.

Матч

Лада - Автомобилист - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы:

C. Ashton (Валуйский), 20:53 (1:0). Лямин 26:09 (1:1). Стрельцов А. (Бочаров, Геноуэй), 35:44 (2:1). Бочаров 45:57 (3:1).

Место и дата

25 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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