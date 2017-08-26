Владимир Крикунов: Мы очень слабо сыграли в нападении

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Лады» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы очень слабо сыграли в нападении - практически не создали никаких особенных моментов. Наверное, мешало и то, что площадка маленькая, непривычная. Хотя ребятам говорили, что все надо делать быстрее - быстрее думать, быстрее принимать решения. Плюс еще и нападающим противника сделали пару подарков, после которых нам забили.

– Не было ли недонастроя на «Ладу» после победы в Магнитогорске?

– Нет, не думаю. Мы после игры сразу предупредили ребят, чтобы они думали о следующей игре, так как это был первый в сезоне матч, и так сложилось, что мы его выиграли. Но чемпионат только начинается, первые игры - еще все возможно.