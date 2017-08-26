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Артис Аболс: Любая победа важна, особенно первая

Источник:  ХК «Лада»Комментарии

Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Всех – с победой. Команду, болельщиков. Любая победа важна, особенно первая. Ты играешь дома, первую игру проигрываешь 0:2. В первом периоде неплохо начали, но потом наошибались в своей зоне, хорошо, что Саша Лазушин эти ошибки подчистил. Большинство не пошло. Это накладывает отпечаток – четыре периода без заброшенных шайб… Хорошая командная победа. Рад этой победе. Недаром говорю: «Каждый нужен». Наша номинально четвертая тройка забила два гола. Молодцы.

– Никита Филатов не сыграл - это последствия эпизода в прошлом матче, когда в него попала шайба?
– Нет.

– Белоусов после первого периода не выходил на лед, что-то серьезное?
– Надеемся, что нет.

Матч

Лада - Автомобилист - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы:

C. Ashton (Валуйский), 20:53 (1:0). Лямин 26:09 (1:1). Стрельцов А. (Бочаров, Геноуэй), 35:44 (2:1). Бочаров 45:57 (3:1).

Место и дата

25 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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