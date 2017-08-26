Артис Аболс: Любая победа важна, особенно первая

Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Всех – с победой. Команду, болельщиков. Любая победа важна, особенно первая. Ты играешь дома, первую игру проигрываешь 0:2. В первом периоде неплохо начали, но потом наошибались в своей зоне, хорошо, что Саша Лазушин эти ошибки подчистил. Большинство не пошло. Это накладывает отпечаток – четыре периода без заброшенных шайб… Хорошая командная победа. Рад этой победе. Недаром говорю: «Каждый нужен». Наша номинально четвертая тройка забила два гола. Молодцы.

– Никита Филатов не сыграл - это последствия эпизода в прошлом матче, когда в него попала шайба?

– Нет.

– Белоусов после первого периода не выходил на лед, что-то серьезное?

– Надеемся, что нет.