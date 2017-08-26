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Даниил Квят: В субботу мы проделаем хорошую работу

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии.

«Неплохая пятница. Нам удалось проехать немало кругов, хотя мы и столкнулись с некоторыми проблемами в течение дня. Завтра наверстаем.

В третьей тренировке нужно будет поработать над многими моментами, но мы знаем, чего нам не хватает, и знаем, как это решить. Поэтому я уверен, что завтра мы проделаем хорошую работу, и я с нетерпением жду продолжения уик-энда», - приводит слова Квята autosport.com.ru.

Напомним, в первой сессии заездов россиянин занял девятое место, а во второй – 15-е.
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