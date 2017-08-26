Даниил Квят: В субботу мы проделаем хорошую работу
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал
результаты пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии.
«Неплохая пятница. Нам удалось проехать немало кругов, хотя
мы и столкнулись с некоторыми проблемами в течение дня. Завтра наверстаем.
В третьей тренировке нужно будет поработать над многими
моментами, но мы знаем, чего нам не хватает, и знаем, как это решить. Поэтому я
уверен, что завтра мы проделаем хорошую работу, и я с нетерпением жду продолжения
уик-энда», - приводит слова Квята autosport.com.ru.
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