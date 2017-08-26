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Леонид Слуцкий: Это моей первый «сухой» матч в Англии

Источник:  Hull Daily MailКомментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над «Болтоном» (4:0) в матче пятого тура чемпионшипа.

– Это был очень хороший матч, – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail. – Мы забили четыре и не пропустили ни одного. Я разочарован нашими играми против «Вулверхэмптона» и «КПР», но мы держим наши головы поднятыми и работаем.

Перерыв на международные матчи – лучшее время, чтобы восстановиться. Есть игроки, за которыми мы следим, мы будем упорно трудится на трансферном рынке. Для кого-то это перерыв, но для меня и клуба это рабочее время.

Мы не плохо сыграли на контратаках и успешно использовали свободные места, которые оставлял «Болтон», что и принесло нам успех. Это мой первый сухой матч с того момента, как я возглавил команду.

Матч

Халл Сити - Болтон - 4:0 (3:0)

Голы

Диоманде 13 (1:0). Боуэн 19 (2:0). Гросицки 29 (3:0). Боуэн 89 (4:0).

Состав

Халл Сити: МакГрегор, Эктор, Кларк (Кингсли, 77), Доусон, Мазух, Айна, Гросицки (Уэйр, 86), Мейлер (Тораль, 80), Ларссон, Боуэн, Диоманде

Болтон: Ховард, Биверс, Бурк, Тэйлор Э., Дерви, Мораиш, Бакли (Оседе, 46), Каллен (Ле Фондр, 59), Карачан (Прэтли, 15), Мадин, Армстронг

Предупреждения:

Мейлер, 11 - Каллен, 50; Оседе, 74

Место и дата

25 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция

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