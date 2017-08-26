Леонид Слуцкий: Это моей первый «сухой» матч в Англии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над «Болтоном» (4:0) в матче пятого тура чемпионшипа.

– Это был очень хороший матч, – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail. – Мы забили четыре и не пропустили ни одного. Я разочарован нашими играми против «Вулверхэмптона» и «КПР», но мы держим наши головы поднятыми и работаем.

Перерыв на международные матчи – лучшее время, чтобы восстановиться. Есть игроки, за которыми мы следим, мы будем упорно трудится на трансферном рынке. Для кого-то это перерыв, но для меня и клуба это рабочее время.

Мы не плохо сыграли на контратаках и успешно использовали свободные места, которые оставлял «Болтон», что и принесло нам успех. Это мой первый сухой матч с того момента, как я возглавил команду.